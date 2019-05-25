В городе Муроме и в ЗАТО г. Радужный госавтоинспекторы напомнили несовершеннолетним основные правила дорожного движения.

Инспекторы Отдела ГИБДД МО МВД России «Муромский» совместно с отрядом юных инспекторов движения провели мероприятие в рамках пропагандистской акции «Неделя безопасности дорожного движения». Вблизи пешеходного перехода на одной из оживленных улиц районного центра участники акции раздавали пешеходам тематические памятки, напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В ходе мероприятия полицейские беседовали с юными участниками дорожного движения, разъясняя им правила безопасного перехода проезжей части.В городе Радужный госавтоинспекторы межмуниципального отдела МВД вместе с ветераном органов внутренних дел Татьяной Зотиной провели занятие по отработке навыков безопасного поведения на дорогах с воспитанниками кадетской школы-интерната. Мероприятие прошло в форме командных соревнований по нескольким этапам: «Фигурное вождение», «Правила велосипедиста», «Дорожные знаки», «Оказание медицинской помощи», «Регулировщик», «Отгадай загадку», «Переведи через дорогу». В соревнованиях приняли участие около 30 кадетов, которых поддерживали многочисленные зрители. В игровой форме участники мероприятия вспомнили основные правила дорожного движения, повторили навыки оказания первой помощи и продемонстрировали умелое вождение велосипедом. По итогам соревнований авторитетное жюри наградило победителей почетными грамотами и сладкими призами.В преддверии летних каникул участники мероприятий получили не только заряд отличного настроения, но и уверенность в своей безопасности.