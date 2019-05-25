Во Владивостоке полиция оштрафует родителей девушки, которая пришла на школьный выпускной в форме сотрудника МВД.

Во Владивостоке полиция оштрафует родителей девушки, которая пришла на школьный выпускной в форме сотрудника МВД. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором несколько молодых людей устраивают перфоманс в школе. Юноши раздобыли костюмы "зайчиков" с черными масками, а девушка надела полицейскую форму.Затем выпускники танцевали, выкрикивали лозунги, использовали огнетушитель в здании школы.Выходка школьников заставила уволиться директора учебного заведения. Проводятся полицейская и внутренняя проверки, пишет РИА Новости.Власти Приморского края планируют разъяснить участникам "шоу" и их родителям недопустимость такого поведения.