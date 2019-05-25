Певица подарила фанатам повод для сплетен. Кети Топурия появилась в компании бывшего мужа.

Певица подарила фанатам повод для сплетен. Кети Топурияпоявилась в компании бывшего мужа.В Instagram–аккаунте пятилетней дочери артистки Оливииопубликовали небольшую видеозапись. Кети Топурия вместе с наследницей и бывшиммужем Львом Гейхманом отдыхает на детском празднике.Звездное семейство запечатлено в окружении ростовых кукол олицетворяющихсказочных персонажей. Артистка и ее близкие кажутся довольными.Поклонники пришли к выводу, что Кети Топурия, скорее всего,воссоединилась с супругом. Также подписчики одарили комплиментами маленькуюОливию."Ты моя сладкая🤤 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сладкая кудряшечка))))", "Ливи такая смешная😀", "Маленький позитивчик, талантливая девочка с артистизмом 😁😁😁", – писали интернет-обыватели.Напомним, не так давно в Сети появилисьслухи о воссоединении артистки с экс-возлюбленным рэпером Гуфом. Многим тогда показалось,что исполнитель пытается наладить отношения с бывшей.и рэпер Гуф начали встречаться в 2017 году.Парочка не стеснялась публично выражать свои чувства, поэтому многие былиубеждены, что бракосочетание не за горами. Меж тем уже осенью 2018 года сталоизвестно об их расставании. Поговаривают, что причиной разрыва стала измена рэпера.Сама говорила, мол, ушла от Гуфа из-за несовместимости характеров.