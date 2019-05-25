Певица подарила фанатам повод для сплетен. Кети Топурия
появилась в компании бывшего мужа.
Певица подарила фанатам повод для сплетен. Кети Топурия
появилась в компании бывшего мужа.
В Instagram–аккаунте пятилетней дочери артистки Оливии
опубликовали небольшую видеозапись. Кети Топурия вместе с наследницей и бывшим
мужем Львом Гейхманом отдыхает на детском празднике.
Звездное семейство запечатлено в окружении ростовых кукол олицетворяющих
сказочных персонажей. Артистка и ее близкие кажутся довольными.
Поклонники пришли к выводу, что Кети Топурия, скорее всего,
воссоединилась с супругом. Также подписчики одарили комплиментами маленькую
Оливию.
"Ты моя сладкая🤤 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Сладкая кудряшечка))))", "Ливи такая смешная😀", "Маленький позитивчик, талантливая девочка с артистизмом 😁😁😁", – писали интернет-обыватели.
Напомним, не так давно в Сети появились
слухи о воссоединении артистки с экс-возлюбленным рэпером Гуфом. Многим тогда показалось,
что исполнитель пытается наладить отношения с бывшей.
и рэпер Гуф начали встречаться в 2017 году.
Парочка не стеснялась публично выражать свои чувства, поэтому многие были
убеждены, что бракосочетание не за горами. Меж тем уже осенью 2018 года стало
известно об их расставании. Поговаривают, что причиной разрыва стала измена рэпера.
Сама говорила, мол, ушла от Гуфа из-за несовместимости характеров.