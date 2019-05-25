Во французском Лионе усилены меры безопасности, в городе проводят спецоперацию по поиску преступника, который устроил взрыв в центре города. В результате пострадали 13 человек, среди них один ребенок. Власти пока говорят, что рано считать это преступление терактом. Однако, оппозиция уже заявила, что за атакой однозначно стоял боевик.

Во французском Лионе усилены меры безопасности, в городе проводят спецоперацию по поиску преступника, который устроил взрыв в центре города. В результате пострадали 13 человек, среди них один ребенок. Власти пока говорят, что рано считать это преступление терактом. Однако, оппозиция уже заявила, что за атакой однозначно стоял боевик.Вот он – человек, которого полиция считает исполнителем взрыва в Лионе. Лицо закрывает маска, глаза – черные очки. Около половины шестого он подъехал в центр Лиона на велосипеде и в качестве места для взрыва выбрал пешеходную улицу. Через несколько минут прогремел взрыв. Пятница, вечер – на улице было много народу. Очевидцы, очень напуганные, отказываются говорить на камеру – рассказывают с условием не показывать лицо."Был взрыв, я рванулась к моему другу, все куда-то бежали, кто-то успел спрятаться в магазине, вокруг валялись гвозди, куски картона, пластика, мой друг запаниковал, мы тоже бросились в магазин, очень боялись. Потом мы услышали сирены – это приехали пожарные", — вспоминает очевидец.Бомба, судя по всему, была самодельная – и относительно слабой мощности. Внутри – гвозди и болты. Поэтому все пострадавшие ранены в ноги. Врачи говорят, что их жизнь вне опасности.Сразу после пожарных на место прибыла жандармерия. Район оцепили, личность вероятного преступника установили – но его имя пока не раскрывают в интересах расследования. Мужчину ищут по всему Лиону.Буквально через несколько минут после взрыва ситуацию коротко прокомментировал президент Франции. Эммануэль Макрон пришел на интервью к популярному ютуб-блогеру и начал беседу с соболезнований. "Я вижу, что в Лионе произошла атака, и появляющиеся по телевидению сообщения об этом заставляют переживать нас всех. Как я понимаю, пока нет информации о жертвах, но есть раненые, и мои мысли сейчас с ними и с их семьями. Простите, что я приношу свои соболезнования с опозданием", – заявил президент Макрон.Ситуацию под контроль взял министр внутренних дел Франции Кристоф Кастане. Он буквально через несколько часов приехал на место происшествия. "На фоне произошедшего взрыва в Лионе я проинструктировал всех префектов быть бдительными и усилить безопасность общественных мест, а также мест проведения спортивных и культурных мероприятий. Поддерживаю постоянную связь с префектурой региона и прокуратурой", — заявил министр Кастане.Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна известная группировка боевиков. Однако, власти уже передали расследование анти-террористическому подразделению полиции. Тем временем, политические аналитики размышляют, как этот взрыв повлияет на результаты выборов в Европарламент – они с четверга проходят в странах ЕС, во Франции голосование пройдет в воскресенье.