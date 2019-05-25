На одной из оживленных пешеходных улиц Лиона в пятницу вечером прогремел взрыв. По последним данным, пострадали как минимум 10 человек, в том числе 8-летний ребенок. Прокуратура Лиона начала расследованием в связи с попыткой преднамеренного убийства.

На одной из оживленных пешеходных улиц Лиона в пятницу вечером прогремел взрыв. По последним данным, пострадали как минимум 10 человек, в том числе 8-летний ребенок.Как сообщает РИА Новости, прокуратура Лиона начала расследованием в связи с "попыткой преднамеренного убийства". К расследованию также подключился антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.Взрыв произошел в центре города — на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала, около площади Белькур (это одна из городских достопримечательностей).Французский телеканал обнародовал видео с камер наблюдения, на которых видно, как к булочной в месте взрыва подъехал велосипедист и оставил сверток. Его лицо было скрыто темными очками и капюшоном.Ранее сообщалось, что взрывное устройство было нашпиговано гвоздями и болтами.Район, где произошел взрыв, сейчас оцеплен. Там работают саперы и спецподразделения национальной полиции. Они проверяют улицы: есть вероятность того, что взрывное устройство было не одно.Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим. Он сделал это заявление в прямом эфире на канале популярного французского видеоблогера HugoDécrypte.Российское посольство на своей странице в Twitter сообщило, что в настоящее время выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.