Клуб Континентальной хоккейной лиги Ак Барс объявил о подписании контракта с вратарем шведского Юргордена Адамом Рейдеборном. В завершившемся сезоне 27-летний голкипер был признан лучшим первым номером хоккейного чемпионата Швеции.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" объявил о подписании контракта с вратарем шведского "Юргордена" Адамом Рейдеборном. В завершившемся сезоне 27-летний голкипер был признан лучшим первым номером хоккейного чемпионата Швеции.При этом клуб из Казани пока не стал предлагать Редеборну длительный контракт: как сообщает официальный сайт "Ак Барса" соглашение с вратарем подписано на один сезон. Надо отметить очень неплохую статистику голкипера "Юргордена" в прошедшем чемпионате: он отразил 92,9% бросков при очень высоком коэффициенте надежности 1,86.