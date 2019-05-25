Полиция оштрафовала еще двух 17-летних участников неформального празднования выпускного в школе N74 во Владивостоке.

Полиция оштрафовала еще двух 17-летних участников неформального празднования выпускного в школе N74 во Владивостоке. За неправомерное использование форменной одежды полиции они заплатят до полутора тысяч рублей.Как сообщалось, несколько выпускников сняли видео, на котором они у стен школы зажигают шашку с цветным дымом, скандируют, танцуют. Помимо формы, одиннадцатиклассники использовали фривольные костюмы "зайчиков" - шортах и "галстуках-бабочках" на голое тело.После скандала директор школы уволилась по собственному желанию. Полиция проводит проверку. Министерство просвещения также раскритиковало способ "прощания со школой", пишет "Интерфакс".