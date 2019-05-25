Если Россия выполнит приказ Международного трибунала ООН и выпустит украинских моряков и корабли, значит она готова к прекращению конфликта с Украиной, написал в Facebook украинский лидер Владимир Зеленский.

Если Россия выполнит приказ Международного трибунала ООН и выпустит украинских моряков и корабли, значит она готова к прекращению конфликта с Украиной, написал в Facebook украинский лидер Владимир Зеленский.Зеленский добавил, что Москва может сделать шаг к разблокированию переговоров.В субботу Международный трибунал постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. И призвал не обострять ситуацию.Россия отказалась участвовать в слушании дела, поскольку, по мнению Москвы, у трибунала нет полномочий для рассмотрения керченского инцидента, передает ТАСС.Три судна ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ. Корабли и моряков задержали.