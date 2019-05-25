В субботу утром загорелась крыша торговых киосков и дельфинария в центре Севастополя.

В субботу утром загорелась крыша торговых киосков и дельфинария в центре Севастополя, пишет "Интерфакс". Пожарные приняли решение эвакуировать двух дельфинов в безопасный водоем.Сотрудники МЧС смогли остановить распространение огня. Выгорело 110 квадратных метров дельфинария. Как рассказали спасатели, при ЧП никто не погиб и не получил травм.