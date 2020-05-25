Мать рассказала о состоянии звезды сериала Клуб Алексея Янина. Пять лет назад артист пережил инсульт и кому.

Мать рассказала о состоянии звезды сериала "Клуб" АлексеяЯнина. Пять лет назад артист пережил инсульт и кому.Алексей Янин все еще восстанавливает здоровье после удара.По словам родительницы звезды, Ольги Яниной, первое время ее наследник даже немог говорить. Утраченные умения и навыки постепенно возвращаются к знаменитости."Сейчас уже встает, улыбается", – призналась Ольга Янина. Картисту вернулась речь, теперь он часто говорит маме ласковые слова, гладит иобнимает ее.Звезде сериала "Клуб" необходима постоянная реабилитация. САлексеем Яниным занимаются специалисты. Ольга Янина тратит на лечение наследника до ста тысяч рублей ежемесячно. Также она оплачивает сиделку,лекарства и средства по уходу.Женщина понимает, что говорить о полном восстановлении ивыздоровлении нельзя. Алексей Янин, с большой долей вероятности, останетсятаким, как сейчас, на всю жизнь. Артисту установили инвалидностьпервой группы.Ольга Янина считает, что ее наследник вовремя не поберегсебя, не позаботился о здоровье. Женщина уверена, что ее отпрыску в свое время надобыло меньше работать.Мама звезды сериала "Клуб" прокомментировала сплетни о своейневестке. Ходили слухи, что жена Алексея, Дарья, не выдержала и оставила егопочти сразу после несчастья. . По словам женщины,невестка и внук живут в городе и приезжают к Алексею на дачу на выходных.