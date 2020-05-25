Мать рассказала о состоянии звезды сериала Клуб Алексея
Янина. Пять лет назад артист пережил инсульт и кому.
Мать рассказала о состоянии звезды сериала "Клуб" Алексея
Янина. Пять лет назад артист пережил инсульт и кому.
Алексей Янин все еще восстанавливает здоровье после удара.
По словам родительницы звезды, Ольги Яниной, первое время ее наследник даже не
мог говорить. Утраченные умения и навыки постепенно возвращаются к знаменитости.
"Сейчас уже встает, улыбается", – призналась Ольга Янина. К
артисту вернулась речь, теперь он часто говорит маме ласковые слова, гладит и
обнимает ее.
Звезде сериала "Клуб" необходима постоянная реабилитация. С
Алексеем Яниным занимаются специалисты. Ольга Янина тратит на лечение наследника до ста тысяч рублей ежемесячно. Также она оплачивает сиделку,
лекарства и средства по уходу.
Женщина понимает, что говорить о полном восстановлении и
выздоровлении нельзя. Алексей Янин, с большой долей вероятности, останется
таким, как сейчас, на всю жизнь. Артисту установили инвалидность
первой группы.
Ольга Янина считает, что ее наследник вовремя не поберег
себя, не позаботился о здоровье. Женщина уверена, что ее отпрыску в свое время надо
было меньше работать.
Мама звезды сериала "Клуб" прокомментировала сплетни о своей
невестке. Ходили слухи, что жена Алексея, Дарья, не выдержала и оставила его
почти сразу после несчастья. . По словам женщины,
невестка и внук живут в городе и приезжают к Алексею на дачу на выходных.