Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России с наиболее социально ориентированными бюджетами. В исследовании отмечается, что суммарные поступления в бюджеты российских регионов по состоянию на 2019 год выросли на 9,5% по сравнению с 2018 годом. Рост поступлений в бюджет позволил регионам нарастить расходы. Расходы консолидированных бюджетов регионов России выросли на 14,2% по сравнению с 2018 годом.

Эксперты РИА "Рейтинг" составили рейтинг регионов России с наиболее социально ориентированными бюджетами. В исследовании отмечается, что суммарные поступления в бюджеты российских регионов по состоянию на 2019 год выросли на 9.5% по сравнению с 2018 годом. Рост поступлений в бюджет позволил регионам нарастить расходы. Расходы консолидированных бюджетов регионов России выросли на 14,2% по сравнению с 2018 годом.Ниже мы расскажем о 10 регионах России с самыми социально ориентированными бюджетами в 2019 году.1. Сахалинская областьЛидером рейтинга стала Сахалинская область. Здесь больше всего выделяется на социальные расходы в пересчете на одного жителя региона. Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили 106,29 тысячи руб. в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом уровень социальных расходов на одного жителя вырос на 33,3%. Доля социальных расходов в суммарных расходах бюджета в 2019 году составила 51,8%.2. МоскваВторое место занимает Москва, где социальные расходы бюджета на одного жителя составили 97,85 тысячи руб. в 2019 году. По сравнению с 2018 годом уровень социальных расходов на одного жителя вырос на 15,9%. Доля социальных расходов в суммарных расходах бюджета в 2019 году составила 43,2%. Составители рейтинга отмечают, что лидерами стали столичные регионы, а также сырьевые регионы, обладающие возможностями для высокого уровня поступлений в бюджет.3. Санкт-ПетербургВ тройке лидеров оказался и Санкт-Петербург: здесь социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили 93,43 тысячи руб. в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом уровень социальных расходов на одного жителя вырос на 15,4%. Доля социальных расходов в суммарных расходах бюджета в 2019 году составила 62,8%.4. ЯНАОЯмало-Ненецкий автономный округ также оказался в числе лидеров. Это один из сырьевых регионов с высокими показателями доходов бюджета. Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя региона в 2019 году составили 80,20 тысячи руб. По сравнению с 2018 годом уровень социальных расходов на одного жителя вырос на 17%. Доля социальных расходов в суммарных расходах в 2019 году составила 51,4%.5. ХМАОЗамыкает пятерку лидеров еще один сырьевой регион – Ханты-Мансийский автономный округ, где социальные расходы на одного жителя составили 80,05 тысячи руб. По сравнению с предыдущим годом уровень социальных расходов на одного жителя вырос на 10%. Доля социальных расходов в суммарных расходах бюджета в 2019 году составила 66%.6. Тюменская областьНа шестом месте рейтинга оказалась Тюменская область, где социальные расходы бюджета на одного жителя в 2019 году составили 79,78 тысячи руб. По сравнению с 2018 годом уровень социальных расходов на одного жителя региона вырос на 23,7%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила 53,6%.7. Московская областьМосковская область занимает седьмую строчку рейтинга. Здесь социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили 72,03 тысячи руб. По сравнению с 2018 годом в 2019 году уровень социальных расходов на одного жителя региона вырос на 9,4%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила 61,2%.8. Ленинградская областьВосьмую строчку рейтинга занимает Ленинградская область, где социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили 64,78 тысячи руб. в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом уровень социальных расходов бюджета на одного жителя вырос на 11,9%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила 61,7%.9. Ненецкий автономный округНенецкий автономный округ также вошел в число регионов с самым социально ориентированным бюджетом. Здесь социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году составили 63,3 тысячи руб. По сравнению с 2018 годом уровень социальных расходов консолидированного бюджета на одного жителя региона вырос на 9,9%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила 48,9%.10. Иркутская областьЗамыкает топ-10 Иркутская область, где социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году составили 62,48 тысячи руб. По сравнению с 2018 годом уровень социальных расходов консолидированного бюджета на одного жителя региона вырос на 35%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в 2019 году составила 71,6%.