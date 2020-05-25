Китайский портал Sohu в разделе, посвященном туризму, назвал самые загадочные и мистические достопримечательности России. Это места, с которыми связаны легенды, их окружает ореол мистики и таинственности. Ниже мы расскажем о 10 самых загадочных местах России.

Китайский портал Sohu в разделе, посвященном туризму, назвал самые загадочные и мистические достопримечательности России. Это места, с которыми связаны легенды, их окружает ореол мистики и таинственности.Ниже мы расскажем о 10 самых загадочных местах России.Саамские лабиринты, КарелияКаменные лабиринты в Карелии считаются одним из самых загадочных мест России. Никто не может точно сказать, с какой целью были построены эти лабиринты. Есть версия, что это делалось с погребальной целью. Кто-то полагает, что это ритуальные лабиринты, использовавшиеся шаманами для связи с духами. Есть также и версия о том, что эти сооружения служили для ловли рыбы, так как раньше уровень моря был выше, чем сегодня.Китовая аллея, остров ЫтыгранКитовая аллея – комплекс, представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов. Аллея датируется XIV-XVI вв. н. э. и относится к позднему периоду древнеэскимосской культуры пунук. Считается, что эта аллея была сооружена в погребальных целях.Кашкулакская пещера, ХакасияКашкулакская пещера — карстовая пещера на территории России в массиве горы Кошкулак, расположенной в северных отрогах Кузнецкого Алатау. Эта пещера глубиной 49 метров имеет три яруса, соединенных вертикальными колодцами глубиной около 20 метров.Привходовая часть пещеры в течение последних двух тысяч лет использовалась как культовое место шаманами. Пол пещеры завален костями жертвенных животных, втоптанными в глину, углем от жертвенных костров. Стены покрыты окаменевшей копотью. Основным местом для жертвоприношений служил Храмовый грот и располагающийся там сталагмит.В настоящий момент существует несколько туристических фирм, организующих экскурсии в Кашкулакскую пещеру (как правило, только по верхнему ярусу). Пещеру также посещает большое число самостоятельных групп спелеотуристов.Телецкое озеро, АлтайТелецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая". Один из центров туризма и отдыха Алтая. Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Отдыхающих принимают 18 турбаз и кемпингов.Васюганские болота, Западная СибирьВасюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются — 75% их современной площади заболочено за последние 500 лет.В народном фольклоре болота связаны с обитанием нечистой силы.Гора Холатчахль, УралГора Холатчахль — гора на Северном Урале, на границе Республики Коми и Свердловской области, высотой 1096,7 метра над уровнем моря.Один из вариантов перевода названия горы – "Гора мертвецов". Этот вариант перевода распространился, после того как в 1959 году в окрестностях горы при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Между Холатчахль и соседней к востоку безымянной высотой находится названный в память об этом происшествии перевал Дятлова. В современных работах по топонимике Северного Урала название Холатчахль связывается с мансийскими легендами о всемирном потопе и гибели людей на горе в далеком прошлом.Озеро Плещеево, Переславль-ЗалесскийПлещеево озеро — пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России. Возраст Плещеева озера составляет около 30 тысяч лет. Оно образовалось после отступления континентальных ледников. Древний водоем был гораздо крупнее нынешнего. Его прежние границы заметны как возвышенная кайма на восточной и южной сторонах озера.На берегу озера расположен целый ряд памятников и достопримечательностей, среди которых археологический памятник "Клещинский комплекс".Озеро Светлояр, Нижегородская областьСветлояр — озеро, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже. Озеро расположено на территории природного парка Воскресенское Поветлужье. В разное время высказывались гипотезы о ледниковом, карстовом, старичном, вулканическом, неотектоническом, солянокупольном и космическом — метеоритном происхождении озера.Аркаим, Челябинская областьАркаим — укрепленное поселение эпохи средней бронзы, относящееся к так называемой "Стране городов". Поселение и прилегающая к нему территория с целым комплексом разновременных памятников археологии являются природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.Аркаим популярен в эзотерике и мистических учениях, его называют "местом силы", что однако оспаривается учеными.Патриаршие пруды, МоскваПатриаршие пруды — общее название местности, расположенной в Пресненском районе Москвы. Патриаршие пруды неоднократно упоминались в литературе. В частности, топоним упоминается в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В парке установлен знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами", отсылающий к первой главе "Мастера и Маргариты".