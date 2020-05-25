За время пандемии коронавируса в регионе от заболевания умерли 16 человек

По состоянию на утро 25 мая во Владимирской области 350 пациентов выздоровели от коронавируса. За прошедшие сутки от болезни оправились 30 человек, сообщает пресс-служба Белого дома.За время пандемии коронавируса в регионе от заболевания умерли 16 человек.В медицинских учреждениях области проведено уже 52979 исследований на COVID-19. По данным областной администрации, в регионе свободно 52,6% коек для лечения больных коронавирусом.Напомним, всего во Владимирской области к 25 мая выявлено 2322 случая заболевания коронавирусом.