Аэропорт Благовещенска постепенно возвращается к обычному графику работы. Из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток за последние месяцы снизился на 80 процентов. Теперь же частота рейсов будет увеличиваться, уточняет ГТРК Амур.

Аэропорт Благовещенска постепенно возвращается к обычному графику работы. Из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток за последние месяцы снизился на 80 процентов. Теперь же частота рейсов будет увеличиваться, уточняет ГТРК "Амур".Так, уже возобновлены ежедневные перелеты до Москвы и Новосибирска. Их выполняет авиакомпания S7 ("Сибирь"). Также идет согласование по возвращению на маршрут в столицу авиакомпании "Северный ветер". Планируется начать перевозки пассажиров с 16 июня. Возвращаются к обычному расписанию полетов "Уральские авиалинии". Сейчас ежедневно в аэропорту — от двух до шести рейсов.По требованиям Роспотребнадзора, всем прилетающим пассажирам измеряют температуру. На всей территории аэровокзала регулярно проводятся дезинфекционные работы.Между тем, непростая ситуация с коронавирусом складывается в Тынде. Как сообщили сегодня на заседании городского оперштаба, количество заболевших увеличивается из-за проводников поездов, общавшихся с носителями инфекции среди пассажиров. Сейчас в столице БАМа — 44 заболевших COVID-19. Под наблюдением врачей — около ста человек, контактировавших с зараженными. В городе сохраняется режим повышенной готовности. Власти Тынды просят жителей соблюдать самоизоляцию и придерживаться мер санитарной безопасности.