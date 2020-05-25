В Судьбе человека - Алексей Барабаш, который сыграл немало выдающихся личностей. При этом сам актер пережил события, о которых можно снимать сериал - и не только о женщинах Алексея, хотя в отношениях с ними тоже бушевали страсти, но и о моменте, когда он уже прощался с жизнью.

Александр I из фильма "Бедный, бедный Павел", Моцарт из "Маленьких трагедий, Валерий Ободзинский из картины "Эти глаза напротив" — Алексей Барабаш сыграл в кино немало выдающихся личностей.При этом сам актер пережил события, о которых можно снимать сериал. И это – не только о женщинах Алексея, хотя в отношениях с ними тоже бушевали страсти.Однако одно из самых серьезных испытаний, как рассказывает Барабаш в "Судьбе человека" произошло, когда его пригласили сразу в два проекта. Причем, одна лента снималась в Ярославле, а другая – в Петербурге.Ни этих съемок, ничего вообще в жизни актера могло уже не быть: у сильного и, казалось бы, здорового Алексея внезапно один за другим случились два инсульта.Причем, после первого его частично парализовало, а врачи не могли найти причину, которая спровоцировала инсульт Вскоре случился второй удар, и, признается Барабаш, он уже начал прощаться с жизнью.Но тут произошло чудо: врачам не только удалось обнаружить и ликвидировать причину — поражение сонной артерии, но и избежать операции, которая могла поставить крест на актерской профессии.Алексей вспоминает, что тогда ему удалось все устроить таким образом, что на съемках фильмов, в которых он должен был сниматься, никто ничего не знал и не заподозрил, а в промежутках между ними актер приезжал к родителям, брал поленья, топорик и вырезал ложки, чтобы развить мелкую моторику и быстрее восстановиться.Откровенно рассказывает актер и о своих супругах. С первой – Ольгой – он познакомиться, когда учился на кафедре режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.Когда Алексею было 19, у пары родился сын Арсений. Отношения с его матерью, однако, рухнули после страшной трагедии. Они с друзьями ехали на машине, за рулем был Барабаш. На скользкой дороге ее занесло. Мужчины не пострадали, а женщины, в том числе Ольга, попали в реанимацию.Барабаш ухаживал за ней, но жена приняла решение расстаться. Потом она хотела вернуться, но этого уже не хотел Алексей.Второй супругой стала актриса Наталья Бурмистрова, виновником рухнувших отношений с которой Алексей признает себя. Актер признается, что сильно обидел Наталью неосторожно брошенной фразой.Его третья жена Юлия работала администратором в Доме кино. В этом союзе родился еще один сын актера Матвей. Однако с его матерью у Барабаша отношения тоже не сложились.Он говорит, что с Юлей они были столь разными людьми, что ему казалось, он "попал на другую планету".Кем стал старший сын актера? По чьим следам пошел он в эту профессию? Как сложилась после аварии и расставания с Алексеем судьба его первой супруги? Что именно не устраивало его в отношениях с третьей супругой, и при чем здесь сало с варениками?Об этом Барабаш рассказывает в первой части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".В следующем выпуске – о том, как складывалась его жизнь после расставания с третьей женой.