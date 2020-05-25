Алтайский край получил дополнительную поддержку из федерального бюджета: как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, на компенсацию снижения доходов региона власти выделили почти 450 миллионов руб.

Алтайский край получил дополнительную поддержку из федерального бюджета: как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, на компенсацию снижения доходов региона власти выделили 447 миллионов руб."Алтайскому краю оказана дополнительная помощь — бюджету региона от федерации направлено 447 миллионов рублей. Средства пойдут на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе.Ранее, как отмечает агентство, губернатор края Виктор Томенко сообщил, что консолидированный бюджет региона на 2020 год по доходам составляет 132 миллиарда руб., а по расходам – 138 миллиардов. При этом, по словам Томенко, из бюджета края из-за приостановки работы ряда предприятий могут "выпасть" 18 миллиардов руб.В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, в Алтайском крае была приостановлена работа ряда предприятий, в частности временно прекратили работу туристические компании и санаторные учреждения. В крае зарегистрировали 1325 случаев заражения коронавирусом, 7 летальных исходов. 636 человек уже выздоровели.Как писали ранее "33Live.Ruру", эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) прогнозируют снижение налоговых поступлений на 15-30% примерно в 40% российских регионов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 56 регионов получат поддержку для компенсации выпадающих доходов бюджета в общей сложности на 100 миллиардов руб. из Резервного фонда Правительства РФ.