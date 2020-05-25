Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за немецкую Баварию, может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 27-летнего полузащитника заинтересован лондонский Арсенал.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за немецкую "Баварию", может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 27-летнего полузащитника заинтересован лондонский "Арсенал"."Канониры" уже связались с агентом футболиста и обсудили возможность переговоров, сообщает Le10Sport. По информации издания усилиться бразильцем хочет лично наставник клуба Микель Артета.Ранее стало известно, что "Бавария" не будет использовать опцию выкупа прав на Коутиньо. Стоит отметить, что в переходе Филиппе также заинтересованы другие английские клубы – "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро. Коутиньо в текущем сезоне в составе немецкой команды принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.