Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей Тигр. Всего эти боевые машины купили 16 стран мира.

Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей "Тигр". Всего эти боевые машины купили 16 стран мира, рассказал агентству ТАСС глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.Сейчас российские производители предлагают несколько вариантов "Тигра": многоцелевой "Тигр-М", автомобиль специального назначения "СпН", специальная бронированная машина СБМ "Тигр". Помимо этого, заказчики могут купить только шасси и сделать на его основе свою технику.Еще одна отличительная особенность российской бронемашины – на нее можно ставить самое разное оборудование. В частности, на "Тигре" размещали израильский боевой модуль с пулеметом и французский с 20-миллиметровой пушкой.Впрочем, российские военные взяли на вооружение только один вариант "Тигра" – с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет".Красовицкий рассказал об участии российских бронеавтомобилей в вооруженных конфликтах. Известны случаи, когда после задания на корпусе и стеклах "Тигра" находили десятки следов от пуль. Однако машина оставалась на ходу, а экипаж возвращался живым."Тигр" – легкая бронемашина. Корпус и стекла способны остановить автоматную пулю. Мощность дизельного двигателя – 215 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе – 120 километров в час.В салоне могут разместиться до 6 человек. В "Тигре" стоит кондиционер, а также система регулировки давления воздуха в шинах. Она повышает проходимость автомобиля и позволяет ехать даже на простреленных колесах.