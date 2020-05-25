Астрономы стали свидетелями удивительного явления: астероид неожиданно превратился в подобие кометы. Это случается очень редко, а с этим конкретным небесным телом не должно было произойти никогда.

Астрономы стали свидетелями удивительного явления: астероид неожиданно превратился в подобие кометы. Это случается очень редко, а с этим конкретным небесным телом не должно было произойти никогда."33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали об астероидах, время от времени приобретающих кометные хвосты (их называют активными). Они становятся хвостатыми, когда Солнце испаряет с их поверхности лёд. Потоки газа увлекают за собой пыль и образуют в космосе более или менее впечатляющий шлейф.Среди сотен тысяч известных астероидов таких объектов открыто всего несколько десятков. Но небесное тело 2019 LD2, открытое в июне 2019 года, выделяется даже из этого ряда.Дело в том, что объект относится к троянским астероидам Юпитера. Так называют две группы небесных тел, обращающихся вокруг Солнца по той же орбите, что и этот гигант. Одно облако этих глыб ("греки") опережает Юпитер на 60 градусов, другое ("троянцы") ” настолько же отстаёт от планеты. Эти скопления образовались вокруг точек, в которых силы притяжения к Юпитеру и к Солнцу равны друг другу.2019 LD2 принадлежит к "грекам".Что необычного в том, что "грек" 2019 LD2 проявил кометную активность? То, что подавляющее большинство троянских астероидов, как считается, попали на эту орбиту миллиарды лет назад. За это время запасы льда на поверхности небесного тела давно должны были испариться.Но 2019 LD2 явно извергает в космос потоки вещества. Он делал это в июне 2019 года, когда астрономы открыли его с помощью телескопа ATLAS. Месяц спустя объект снова попал в поле зрения инструмента, и снова обнаружился хвост. Новые наблюдения были проведены в апреле 2020 года, и за астероидом по-прежнему тянулся шлейф.Астероид 2019 LD2 на снимках, сделанных телескопом ATLAS.Фото NASA/ATLAS/University of Hawaii at Manoa.Но, если лёд с поверхности давным-давно должен быть испариться, что же за вещество улетучивается в космос на глазах астрономов? Скорее всего, это лёд, который до этого скрывался под поверхностью, защищённый каменной коркой, а теперь почему-то оказался снаружи."В течение десятилетий мы верили, что троянские астероиды должны иметь большое количество льда под поверхностью, но до сих пор не было никаких доказательств [этому]. ATLAS показал, что предварительные оценки их природы как ледяной вполне могут быть правильными", — рассказывает Алан Фицсиммонс (Alan Fitzsimmons) из Королевского университета в Белфасте, обнаруживший активность 2019 LD2.Что за процесс обнажил лёд, скрытый под слоями грунта? Это мог быть масштабный оползень или удар другого астероида.Впрочем, не исключено, что 2019 LD2 пополнил ряды "греков" относительно недавно. Возможно, до этого он находился дальше от Солнца и не успел растерять запасы поверхностного льда.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о миссии, которая посетит несколько троянских астероидов Юпитера и поможет разобраться в их природе. Писали мы и об астероиде, распадающемся на глазах астрономов и извергающем облака обломков.