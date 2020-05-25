Суд признал учительницу астраханской средней образовательной школы виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу виновной в совращении 15-летнего ученика.Скандал разгорелся в феврале. Тогда видео, как 35-летняя учитель биологии школы № 32 Екатерина Савинова во время перемены занимается сексом с 9-классником, школьники стали рассылать друг другу в соцсетях. Причем за год до этого педагог победила на областном конкурсе "Учитель года". Мать школьника обратилась в СМИ и полицию.Следствие установило, что связь педагога со школьником продолжалась с ноября 2019 года по февраль 2020 года.Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, женщина признана виновной по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия". Суд приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение пяти лет.