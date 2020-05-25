98-летняя участница боев за Сталинград Зинаида Корнева собрала более 3,5 миллиона рублей для помощи медикам, которые борются с коронавирусом. Сделать это ей удалось всего за десять дней. На такой благородный поступок ее вдохновила история столетнего британского ветерана Тома Мура, который собрал более тридцати миллионов фунтов стерлинга.

98-летняя участница боев за Сталинград Зинаида Корнева собрала более 3,5 миллиона рублей для помощи медикам, которые борются с коронавирусом. Сделать это ей удалось всего за десять дней. На такой благородный поступок ее вдохновила история столетнего британского ветерана Тома Мура, который собрал более тридцати миллионов фунтов стерлинга.Призыв помочь врачам бабушка опубликовала на своем YouTube-канале. Зинаида Антоновна как никто понимает медиков, которые сейчас, подобно солдатам, стоят на передовой борьбы с вирусом, ведь ее дочь и внучка сами работают врачами.На бабушку Зину уже обратили внимание за рубежом. Уже скоро в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" ветеран впервые встретится с теми семьями, кому она решила оказать финансовую поддержку. 98-летняя бабушка расскажет, какая внутренняя сила ей позволяет не падать духом и помогать тем, кто в настоящее время нуждается в содействии больше всего.