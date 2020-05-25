Baker Hughes сообщила о рекордном падении числа нефтегазовых буровых установок в США: их количество сокращалось 11 недель подряд и упало до исторического минимума, не наблюдавшегося с 1940-х годов.

Baker Hughes сообщила о рекордном падении числа нефтегазовых буровых установок в США: их количество сокращалось 11 недель подряд и упало до исторического минимума, не наблюдавшегося с 1940-х годов.По данным нефтегазовой сервисной компании, за неделю до 22 мая количество нефтяных установок упало на 21 шт. до 237 единиц. Это минимум с 2009 года. Еще в середине марта в США работали 683 нефтяные буровые установки. Количество газовых буровых установок не изменилось: их осталось 79 штук.При этом общее число нефтегазовых установок сократилось на 21 единицу, до 318 штук. Это новый минимум с июля 2009 года. С начала 2020 года падение составило уже 65%. Правда, сокращение началось еще в 2019 году. По его итогам сокращение количества буровых установок составило 24,3%: с 855 до 677 штук.А ведь всего 5,5 лет назад, в октябре 2014 года, в США работало рекордное число установок - 1609 штук. Получается, что за этот период их количество сократилось более чем в 6 раз.Стоит отметить, что на фоне резкого падения нефтяных цен и последовавшего за этим кризиса в отрасли сокращается и число буровых установок в Канаде: за неделю из строя выбыли 2 единицы, и теперь в стране работает только 21 установка – это тоже рекордный минимум.