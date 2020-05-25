Банк России продал валюту на внутреннем рынке с расчетами 22 мая на сумму 11,1 миллиарда руб. - на уровне предыдущих дней, сообщается на сайте регулятора.

Банк России продал валюту на внутреннем рынке с расчетами 22 мая на сумму 11,1 миллиарда руб. — на уровне предыдущих дней, сообщается на сайте регулятора.Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб. Один из рекордов по продаже валюты был поставлен 22 апреля: ЦБ увеличил продажи валюты на внутреннем рынке на 19,8% в дневном выражении до 23 миллиардов руб. с 19,2 миллиарда руб. 21 апреля.В первые дни регулятор тратил на поддержку рубля около 3,5 миллиарда руб., затем ЦБ увеличил продажу валюты до 5,5 миллиарда руб. в день, потом — до 8 миллиардов руб. в день, потом – до 13,5 миллиарда руб.Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта в рамках бюджетного правила для смягчения колебаний на финансовых рынках в условиях значительных изменений цен на нефть.Минфин по бюджетному правилу через ЦБ покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.