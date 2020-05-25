Руководство баскетбольных Евролиги и Еврокубка в понедельник, 25 мая, провело заседание, на котором было принято решение не доигрывать турниры, которые ранее были прерваны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководство баскетбольных Евролиги и Еврокубка в понедельник, 25 мая, провело заседание, на котором было принято решение не доигрывать турниры, которые ранее были прерваны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, – заявил директор Евролиги Жорди Бертомеу, слова которого приводит пресс-служба соревнования. – По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе".Руководители турниров, опираясь на принципы честной игры, решили не признавать победителя ни в Евролиге, ни в Еврокубке. При этом, сообщается, что в следующем сезоне Евролиги участие примут те же команды, что и в недоигранном. Таким образом, Россию представят ЦСКА, "Химки" и "Зенит".Напомним, сезон-2019/20 был прерван после того, как клубы сыграли матчи 28 тура. ЦСКА одержал 19 побед и ушел на паузу на четвертом месте. "Химки", расположились на седьмой строчке с 13 победами, а "Зенит", выигравший пять встреч, занял 18-е место.