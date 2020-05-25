Безработный москвич угнал уборочный пылесос. Выяснилось, что 32-летний воришка просто хотел на нем покататься. С заявлением о пропаже техники в полицию обратился глава одной из дорожных ..

Безработный москвич угнал уборочный пылесос. Выяснилось, что 32-летний воришка просто хотел на нем покататься.С заявлением о пропаже техники в полицию обратился глава одной из дорожных компаний. Он отметил, что пылесос исчез из ремонтной мастерской. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника на МКАД. С него взяли подписку о невыезде.