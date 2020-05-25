Бывший президент Украины Петр Порошенко организовал незаконную торговлю запчастями через компанию Укроборонпром, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Действия тогдашнего главы государства она оценила как мародерство.

Бывший президент Украины Петр Порошенко организовал незаконную торговлю запчастями через компанию "Укроборонпром", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Действия тогдашнего главы государства она оценила как мародерство.Вместе с предпринимателем Олегом Гладковским, ранее имевшим фамилию Свинарчук, Петр Порошенко организовал через предприятие "Укроборонпром" нелегальную торговлю запчастями. Подобный бизнес во время войны Савченко назвала мародерством и призвала правоохранительные органы заняться сомнительными схемами бывшего президента.По ее словам, четверо из участников нелегальной торговли запчастями до сих пор на свободе, хотя за свои деяния должны понести уголовное наказание. При этом некоторые из них, отметила Савченко, были арестованы, но позже выпущены на свободу.Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал запись переговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом от 2016 года. Их содержание доказывает государственную измену политика и факт международной коррупции, уверен парламентарий.На обнародованной записи слышно, как Джо Байден предлагает Петру Порошенко снять с должности генерального прокурора Виктор Шокина, который занялся расследованием деятельности нефтегазовой компании Burisma на Украине. В этой структуре работал сын бывшего вице-президента США Хантер. За услугу Байден был готов "рассмотреть обязательства" на миллиардо долларов.Несмотря на более чем 15 уголовных дел, остается на свободе. На недавней пресс-конференции по случаю года президентства журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, будет ли экс-президент привлечен к ответственности. Глава государства заверил, что его предшественника ждет "много приключений и приговоров".