Мастер спорта по смешанные единоборства Джамбулат Балиев оказался среди задержанных граждан в Москве по делу о перестрелке неподалеку от жилого комплекса Ясный. Спортсмен начал карьеру в 2015 году и провел в состязаниях по ММА шесть боев, из которых два выиграл.

Мастер спорта по смешанные единоборства Джамбулат Балиев оказался среди задержанных граждан в Москве по делу о перестрелке неподалеку от жилого комплекса "Ясный". Спортсмен начал карьеру в 2015 году и провел в состязаниях по ММА шесть боев, из которых два выиграл.Как сообщили столичные правоохранители, всего задержано 9 человек. По одной из версий, разборка произошла из-за долговых обязательств. В перестрелке пострадал один человек, сообщает издание "Спорт-экспресс". Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".