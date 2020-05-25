Американский век закачивается и наступает азиатский. Такое мнение высказал шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, коронавирус только ускорил этот процесс. Если XXI век окажется веком азиатским, а XX был американским, то пандемия вполне может запомниться как поворотный момент этого процесса, — добавил он.

Американский век закачивается и наступает азиатский. Такое мнение высказал шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Азия будет играть все более важную роль — с точки зрения экономики, безопасности и технологий. Сейчас это происходит у нас на глазах", — сказал он на видеоконференции с главами диппредставительств в Германии.По его словам, об этом давно говорят аналитики, и коронавирус только ускорил этот процесс. "Если XXI век окажется веком азиатским, а XX был американским, то пандемия вполне может запомниться как поворотный момент этого процесса", — добавил он.Как сообщает ТАСС, он отметил, что соперничество между Вашингтоном и Пекином часто оказывает парализующее воздействие на многостороннюю систему. И во многих объединениях — Совбезе ООН, G20, ВОЗ — существует гораздо больше разногласий и вето, чем соглашений.Также пандемия показала, что "мир становится все более цифровым, а также более управляемым государством". И главный вопрос состоит в том, кто будет контролировать цифровые сети и устанавливать стандарты. Жозеп Боррель считает, что мир может стать "менее свободным, менее процветающим, более неравноправным, более фрагментированным"