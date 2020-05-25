Гитарист группы Queen Брайан Мэй признался, что чуть не умер от сердечного приступа. 72-летний музыкант попал в больницу, почувствовав сильную боль в груди.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй признался, что чуть не умер от сердечного приступа. 72-летний музыкант попал в больницу, почувствовав сильную боль в груди.В Instagram гитарист упомянул название альбома Queen 1974 года Sheer Heart Attack ("Настоящий сердечный приступ")."Я всегда немного волновался по поводу названия альбома. Я думал, что оно, возможно, огорчает людей, на самом деле переживших сердечный приступ, – написал он. – Теперь мне полегчало: я сам оказался среди них, и оно меня совершенно не огорчает. Берегите себя, ребята".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 24 Май 2020 в 7:42 PDTМэй рассказал также, что у него есть проблемы с позвоночными дисками. По словам артиста, он "50 лет бегал с тяжелой гитарой на ремне на левом плече", и это не прошло даром."Но, наверное, оно того стоило!" – заключил музыкант.В феврале Мэй устроил музыкальный сеанс для коалы, выжившей в пожарах Австралии. Видео этого "драгоценного момента" музыкант также опубликовал в блоге.