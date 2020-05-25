Клуб Континентальной хоккейной лиги Амур из Хабаровска продлил контракты с братским дуэтом игроков из Чехии Томашем и Гинеком Зогорны. 32-летний Томаш играет в составе дальневосточной команды уже пять лет, а его младший брат дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Амур" из Хабаровска продлил контракты с братским дуэтом игроков из Чехии Томашем и Гинеком Зогорны. 32-летний Томаш играет в составе дальневосточной команды уже пять лет, а его младший брат дебютировал в КХЛ в 28 лет в минувшем сезоне.Теперь браться Зогорны остаются в Хабаровске еще как минимум на сезон, согласовав каждый однолетнее соглашение, которые будут подписаны в самое ближайшее время, сообщает "Спорт-экспресс". Оба спортсмена в разные годы выступали за национальную сборную Чехии, так что "Амур" сохранил в своем составе вполне квалифицированных чехов.