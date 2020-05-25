Ольга Бузова решилась поговорить с многомиллионной аудиторией о своих страхах. Телеведущая призналась, что ее часто охватывает паника.

Ольга Бузова решилась поговорить с многомиллионной аудиторией о своих страхах. Телеведущая призналась, что ее часто охватывает паника.На своей странице в Инстаграме Бузова предложила подписчикам подискутировать на тему страхов. Певица опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает за своих близких. Ольга успела обсудить и одну из самых животрепещущих тем – последствия пандемии коронавируса.Поклонники телеведущей отмечают, что не ожидали такой искренней беседы. Звезда поделилась своими впечатлениями и о первом выходе на сцену. Бузова предположила, что всех пугает что-то неизведанное.В своих рассуждения хотела подчеркнуть, что страх является одним из составляющих нашей жизни и игнорировать его было бы неправильно. Телеведущая привела в пример реакцию людей на коронавирус.Бузова уверена, что благодаря пандемии в стране сформировался боевой дух и люди смогли объединиться для решения всемирной проблемы. Звезда подчеркнула, что люди больше не боятся адаптироваться к новым условиям и продолжают бороться с заразой."Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже 4 года была на ТВ и не боялась камеры", – разоткровенничалась певица.29 Ноя 2018 в 12:02 PST