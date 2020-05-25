Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов руб. из-за пандемии коронавируса, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов руб. из-за пандемии коронавируса, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Доход бюджета столицы уменьшился на 7% в годовом выражении, тогда как план предусматривал увеличение на 8%, отметил Ефимов в интервью РИА "Новости". Бюджет в этом году может лишиться 600 миллиардов руб. из-за пандемии коронавируса.В частности, нефтегазовая отрасль забирает переплату по налогам, которую компании совершили в 2019 году, пояснил Ефимов.Кроме того, существенную прибыль недополучат финансовая и банковская отрасли: во-первых, из-за курсовой разницы, а во-вторых, из-за снижения деловой активности.Так, темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов значительно снизились. В целом пандемия коронавируса затронула всех, и всем вместе придется бороться с ее последствиями, заключил Ефимов.