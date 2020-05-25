Пять человек, в том числе – врач, два фельдшера и водитель скорой помощи, получили травмы различной степени тяжести в результате аварии в Рязани. Известно, что медики спешили к пациенту, у которого произошел сердечный приступ.

Утром в понедельник, 25 мая, на улице Есенина в Рязани "Газель" протаранила автомобиль скорой медицинской помощи. После удара машина медиков опрокинулась на бок.Местные СМИ, со ссылкой на региональный Минздрав, сообщают, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два фельдшера, врач и водитель спецтранспорта. Двое из них были госпитализированы.Кроме того, легкий ушиб получил мужчина, управлявший микроавтобусом, протаранившим скорую.Известно, что медики спешили на вызов в Солотчу, где у пациента, который ранее перенес инфаркт, случился сердечный приступ.По предварительным данным, озвученным пресс-службой регионального УМВД России, в момент аварии реанимобиль двигался с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора.