В Москве за последние сутки скончался еще 41 пациент с подтвержденным тестом на COVID-19 и диагнозом пневмония. Таким образом, общее количество жертв коронавируса достигло 2034 человек, сообщает оперативный штаб.

В Москве за последние сутки скончался еще 41 пациент с подтвержденным тестом на COVID-19 и диагнозом "пневмония". Таким образом, общее количество жертв коронавируса достигло 2034 человек, сообщает оперативный штаб.При этом суточная смертность от коронавируса в столице достигла минимума с 6 мая, когда отмечалось 39 летальных исходов.Число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 53586 человек.