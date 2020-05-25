За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 55 жителей Воронежской области. Об этом сообщает ГТРК Воронеж со ссылкой на представителей регионального оперштаба. Таким образом, общее число заболевших достигло 1518 человек.

За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 55 жителей Воронежской области. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на представителей регионального оперштаба. Таким образом, общее число заболевших достигло 1518 человек.Информация об инфицированных, их месте проживания и возрасте по-прежнему нет. По словам властей, они находятся под наблюдением врачей и проходят курс лечения. Также установлен круг контактов пациентов.В середине мая коронавирусная инфекция добралась до всех районов региона, последним стал Каменский, где заразился 45-летний мужчина. Заболевание у него проходит без симптомов, он находится дома. Ранее санитарные врачи рассказали, в каких районах пациентов с COVID-19 больше всего.