Житель США, устав слушать, как соседский Ford Mustang регулярно рычит выхлопом, пошел на радикальные меры и просто залил ему (автомобилю, не соседу) в выхлоп монтажную пену. А для усиления эффекта оставил еще и соответствующее письмо с угрозами.

Житель США, устав слушать, как соседский Ford Mustang регулярно рычит выхлопом, пошел на радикальные меры и просто залил ему (автомобилю, не соседу) в выхлоп монтажную пену. А для усиления эффекта оставил еще и соответствующее письмо с угрозами.Американец Аарон Робинсон выложил на своей странице в Facebook письмо, якобы написанное его разъяренным соседом.В письме сообщается: "Я наконец-то нашел тебя! Ты хотел привлечь внимание, но такого ты не захочешь. У тебя есть 14 дней, чтобы починить глушитель или снова поставить заводской вариант. Не связывайся с нами, ты только пожалеешь об этом. Звони в полицию, ставь камеры наблюдения - ничего не поможет". Письмо заканчивается словами "Почини свой глушитель!".В ответ на это Робинсон написал в своем посте: "Боже, я разумный человек, я бы изменил все без проблем, нужно было просто попросить", пишет Carscoops.Интересно, что, судя по фото, Робинсон владеет Mustang GT, для которого в 2017 году Ford представил специальный "тихий" режим выхлопа Good Neighbor Mode, который как раз сделан для того, чтобы не злить соседей. В таком режиме выхлоп бубнит на 10 децибел тише, причем можно настроить еще и время дня, в которое будет включен этот режим.Забавно, что эту идею предложил инженер комании Стив фон Форстера. Однажды утром он ехал на своем Shelby GT350, и его сосед вызвал полицию из-за громкого выхлопа автомобиля.