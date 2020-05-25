115-й день рождения Михаила Шолохова в Вешенской впервые отметили без гостей. К сожалению, из-за эпидемии коронавирусной инфекции все массовые мероприятия пришлось отменить, передает ГТРК Дон-ТР. Накануне, 24 мая, цветы к памятнику писателя в Ростове возложил губернатор области Василий Голубев.

115-й день рождения Михаила Шолохова в Вешенской впервые отметили без гостей. К сожалению, из-за эпидемии коронавирусной инфекции все массовые мероприятия пришлось отменить, передает ГТРК "Дон-ТР".Накануне, 24 мая, цветы к памятнику писателя в Ростове возложил губернатор области Василий Голубев. На торжественном мероприятии в его исполнении также прозвучал отрывок из романа "Они сражались за Родину".Станица Вешенская несколько лет готовилась к празднику. Как рассказала директор Государственного музея-заповедника Шолохова Ольга Анистратенко, в усадьбе проходила реконструкция. Деревянный дом, где жил писатель после войны, полностью отреставрирован. За ходом работ наблюдали потомки Шолохова. По словам внука писателя Александра, мастерам удалось идеально подобрать именно те расцветки, которые были у дома в 1949 году.В день рождения писателя в Вешенской всегда было весело и многолюдно. Земляки звали его Дед, вместе ходили рыбачить, пели песни. К нему запросто можно было обратиться за помощью. Именно благодаря помощи Шолохова в станице появились водопровод, мост через Дон, были проложены дороги. Свою Сталинскую премию нобелевский лауреат отдал в фонд обороны, а Ленинскую передал на строительство школы в станице Каргинской.До конца года в Интернет-пространстве будет проходить онлайн-марафон, где 115 представителей культуры и искусства, политики и спорта, медицины прочтут отрывки из романа "Они сражались за Родину". Традиционный фестиваль "Шолоховская весна" планируется перенести на осень.