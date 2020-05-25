День рождения Александра Сергеевича Пушкина владимирцы отметят онлайн-марафоном. Его организатором выступила Владимирская областная научная библиотека. Как сообщает ГТРК Владимир со ссылкой на пресс-службу белого дома, поэтический марафон Пушкин дома приглашает к участию всех желающих.
День рождения Александра Сергеевича Пушкина владимирцы отметят онлайн-марафоном. Его организатором выступила Владимирская областная научная библиотека. Как сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу белого дома, поэтический марафон "Пушкин дома" приглашает к участию всех желающих.
Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо выбрать любимое стихотворение поэта или отрывок и записать его исполнение на видео. Запись можно разместить у себя на странице в соцсетях, не забыв поставить хэштеги #Владимирская_областная_научная_библиотека, #Пушкинскиеднивнаучке, #Пушкиндома и отметив группу библиотеки. Другой вариант — прислать видео на электронный адрес организации: [email protected]
В комментарии к ролику не забудьте указать название произведения. Из технических требований — горизонтальное расположение камеры и продолжительность не больше двух минут.
Поэтический марафон стал частью программы "Пушкинские дни в научке", которая проходит с 18 мая по 6 июня. На сайте библиотеки и в ее группах в соцсетях размещены гадания, конкурсы, викторины, пройдут онлайн-чтения и мастер-классы по пушкинским произведениям. Также все желающие "посетят" литературную гостиную "Александр Сергеевич, разрешите представиться!" и увидят фрагмент моноспектакля Евгения Думнов.
С полной программой "Пушкинских дней в научке" можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки www.library.vladimir.ru.