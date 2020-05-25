× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2020-den-rozhdeniya-pushkina-vladimircy-otmetyat-onlajn-marafonom.html" target="_blank">День рождения Пушкина владимирцы отметят онлайн-марафоном</a> - День рождения Александра Сергеевича Пушкина владимирцы отметят онлайн-марафоном. Его организатором выступила Владимирская областная научная библиотека. Как сообщает ГТРК Владимир со ссылкой на пресс-службу белого дома, поэтический марафон Пушкин дома приглашает к участию всех желающих.