Первый аукцион месячного репо от Центрального банка завершился неудачей. Банки не выявили желания брать деньги. Судя по всему, участники рынка ждут, когда регулятор запустит аукционы по долгосрочному предоставлению ликвидности через операции репо – годовые аукционы начнутся уже в следующем месяце.

Первый аукцион месячного репо от Центрального банка завершился неудачей. Банки не выявили желания брать деньги. Судя по всему, участники рынка ждут, когда регулятор запустит аукционы по долгосрочному предоставлению ликвидности через операции репо – годовые аукционы начнутся уже в следующем месяце.Банка были предложены средства в объеме 500 миллиардов рублей по залог ценных бумаг, однако аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок – такая формулировка приводится на сайте регулятора.Ранее председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявляла, что данные операции призваны помощь банкам в этот непростой период и позволить более гибко управлять ликвидностью.Отсутствие спроса может означать, что пока банкиры не испытывают серьезных проблем.Впрочем, вполне возможно, им интересны так называемые длинные деньги. Как уже было сказано выше, операции годового репо ЦБ начнет проводить во второй половине июня.Эксперты уверены, спрос на эти инструменты будет. Предполагается, что кредитные организации будут закладывать ОФЗ, получать под них финансирование, снова покупать облигации Минфина, имея возможность заложить и их.Месячные операции для этого не подходят – срок операций слишком короткий.