Для компенсации снижения доходов региональных бюджетов Дальневосточный федеральный округ получит от правительства РФ более 4 миллиардов руб.

Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, в общей сложности поддержку в размере 100 миллиардов руб. получат 56 субъектов РФ. Поддержку получат регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления в бюджет 1 мая 2020 года были ниже уровня предыдущих двух лет. Средства были направлены по поручению президента РФ Владимира Путина.Что касается ДФО, то большая доля выделяемых средств придется на Хабаровский край, который получит 1,7 миллиарда руб. Приморью выделят 996 миллионов руб., Бурятии – около 620 миллионов руб. Забайкальский край получит 199 миллионов, а Камчатский край – более 470 миллионов. 115 миллионов руб. выделят Еврейской автономной области.Как писали ранее "33Live.Ruру", по оценке Института комплексных стратегических исследований, 40% российских регионов могут столкнуться с падением налоговых поступлений на 15-30%. Еще в марте президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с полпредами в федеральных округах поручил кабмину предусмотреть необходимую финансовую поддержку региональных бюджетов.