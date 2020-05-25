Долгожданная новость - ЕГЭ в России пройдет 29 июня. Об этом объявил президент Путин. Сама по себе дата говорит о многом. За ней - надежда на завершение цикла жестких ограничений.

Долгожданная новость — ЕГЭ в России пройдет 29 июня. Об этом объявил президент Путин. Сама по себе дата говорит о многом. За ней — надежда на завершение цикла жестких ограничений. А пока — ясность с экзаменами, с графиком поступления в вузы и началом учебного года. А дата ЕГЭ — 29 июня — как согласился Путин, "прибита гвоздями". Как готовятся школьники и вузы?Для одиннадцатиклассницы Надежды Глейх это был месяц без друзей, без прогулок и без определенности, когда же он, главный в жизни школьника экзамен. Но теперь, наконец, в календаре можно обвести точную дату — 29 июня."Это, безусловно, тяжкий груз с плеч, с сердца, потому что нереально готовиться, когда не знаешь, к какому числу готовиться", — говорит Надежда.Одиннадцатиклассников в стране — почти 700 тысяч человек. Коронавирус их уже лишил и нормального последнего звонка, и выпускного. Но экзамен будет. Открывая совещание, посвященное вопросам образования, президент дает понять: альтернативы ЕГЭ не существует."За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", — заявил глава государства.Это важнейшая новость для всех педагогов. И первым реагирует директор Президентского физико-математического лицея Максим Пратусевич. "Очень хорошо, что определилась дата, и было бы правильно, чтобы эта дата была прибита гвоздями и уже никуда не сдвигалась", — отметил он.Петербургский лицей №239 уже много лет — одна из лучших школ страны. Все его выпускники, конечно, нацелены на высшее образование. И это образное "прибить гвоздями" выдает переживание за их судьбу.В московскую школу №1296 ученики не приходили уже два месяца. Да и учителя заглядывали нечасто. Но теперь нужно проверить классы. Завхозам надо будет докупить запас масок и перчаток — они на экзамене теперь так же необходимы, как знания. Новые требования и к рассадке учеников.Вот он, класс, в котором уже 29 июня пройдет первый госэкзамен. Сейчас здесь 15 парт, но так близко они, конечно, стоять не будут. Расстояние между учениками должно быть минимум полтора метра, а лучше целых два. В кабинетах придется провести настоящую перестановку мебели. И вот, наконец, парты стоят в идеальном шахматном антикоронавирусном порядке. Совсем скоро так будут выглядеть все классы страны, куда школьники придут сдавать экзамены. Обязательные атрибуты — антисептик и бесконтактный термометр.Защита от вируса — главный приоритет на финише этого необычного учебного года. В 9-м классе выпускных экзаменов не будет вовсе. Не надо их сдавать и тем, кто после 11-го класса- не собирается поступать в вуз. Аттестаты будут выданы до 15 июня.Для остальных выпускников Рособорнадзор уже разработал предварительное расписание. Начнется волна экзаменов с географии, литературы и информатики. Потом самый массовый предмет — русский язык — его проведут в два дня, чтобы максимально развести потоки. Ну, и затем по налаженной схеме — все самые главные предметы, необходимые для поступления в вузы. Последний госэкзамен — устный иностранный язык — тоже будут сдавать два дня. Для тех, кто по какой-то причине в середине лета сдать экзамен не может, ЕГЭ проведут еще и в августе.И еще одно важное решение: для выпускников этого года осенний призыв в армию отложен. Тысячи молодых людей получат дополнительное время, чтобы спокойно сдать экзамен, выбрать вуз и получить высшее образование.Университеты к новому графику приемной кампании уже готовы."Прием документов вузов на направление "магистратура" планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года — в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно. Учебный год вузы настроены начать 1 сентября", — отметил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования.Коронавирус не должен повлиять и на долгосрочные планы. В Послании Федеральному Собранию президент особо подчеркивал: количество бюджетных мест в вузах, особенно региональных, должно расти."Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", — заявил Путин.Оставаться доступной должна и платная учеба. "Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования", — подчеркнул президент.Но пока у одиннадцатиклассников — упорная подготовка к ЕГЭ. Ее школы тоже должны провести дистанционно.Свою программу разработали в Самарской области. Учителя записывают ролики, в которых разбирают самые сложные моменты. Ученики впитывают знания, оставаясь дома.Новые технологии — это большие возможности. Но все согласны: живого общения учителя и ученика они не заменят."Те слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность", — считает Путин.Цифровые коммуникации — это еще один инструмент учителя. И опыт последних месяцев показал важность российских платформ для общения с учениками.В СПБГУ дистанционные формы обучения освоили уже давно. А ректор Николай Кропачев рассказывает, что даже сейчас в вузе думают о расширении — открывают филиал в Шанхае."Николай Михайлович, судя по вашему настроению, моя родной Питерский университет чувствует себя уверенно в данной ситуации и развивается", — отметил Владимир Путин."Проблем много, но мы их победим", — заверил Кропачев.Для тех же школьников, которые уже вышли на каникулы, есть тоже важная информация: следующий учебный год все школы начнут с проверок, как были усвоены знания, полученные в условиях самоизоляции.