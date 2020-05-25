Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России будет ..

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России будет побеждена к концу лета.Согласно последним данным, общее число зараженных инфекцией в стране составило 347 334 человека. Свыше 117 тысяч человек выздоровели, еще 3588 скончались.