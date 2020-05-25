Президент США Дональд Трамп сообщил, что с самого начала своей работы на высшем государственном посту отдавал всю свою годовую зарплату на нужды Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с самого начала своей работы на высшем государственном посту отдавал всю свою годовую зарплату на нужды Соединенных Штатов.На своей странице в Twitter глава американской администрации написал: "Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от 400 тысяч до 450 тысяч долларов обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь".Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".По последним данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в США зарегистрировано 1 643 098 случаев заболевания COVID-19, почти 98 тысяч заболевших скончались.