Telegram официально отказалась продолжать судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о запрете распределения токенов Gram.

Telegram официально отказалась продолжать судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о запрете выпуска и распределения токенов Gram. Согласно тексту заявления на отзыв апелляции, решение поддержали обе стороны разбирательства.Стоит отметить, что апелляция была отозвана в соответствии с правилом 42.1, что подразумевает возможность возобновления судебного разбирательства в будущем.Судебное разбирательство между SEC и Telegram началось осенью 2019 г. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги. В поддержку своих доводов SEC предоставила свидетельства того, что продажа токенов Gram велась даже после окончания основной части кампании с привлечением третьих лиц.В феврале этого года суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет на продажу цифровых токенов Gram. Telegram тогда подала апелляцию, которая и была отозвана 23 мая. В апреле Telegram лишался права выпуска Gram даже за пределами США. Компания пыталась обжаловать это решение, но суд отклонил прошение, после чего, в начале мая, основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом TON (Telegram Open Network).Вынесенный американским судом запрет на криптоплатформу Telegram доказывает финансовую и технологическую зависимость других государств от США, подчеркнул Дуров. "США могут использовать свой контроль над долларом и мировой финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире, — написал он. — Они могут использовать свой контроль над Apple и Google, чтобы заставить их удалить приложения из App Store и Google Play".Дуров также призвал пользователей не доверять деньги или данные проектам, которые используют название мессенджера или платформы TON. Глава Telegram отметил, что никто из команды компании не участвует ни в одном другом из подобных проектов. Дуров также добавил, что возможно когда-нибудь появятся сети, которые используют в работе TON, но Telegram уже не будет иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-нибудь их поддержит. Это в том числе и косвенный намек на недавно стартовавший Free TON, то есть блокчейн-платформу, запущенную с помощью открытого программного обеспечения, которое было написано командой Telegram.Основатель Telegram Павел Дуров разослал в начале мая два письма: для инвесторов из США и для всех остальных. Американским резидентам объявили, что они точно не смогут дождаться запуска проекта и получат назад 72% от вложенного, за минусом того, что ушло на саму разработку. Остальным инвесторам предложили выбор: или забрать те же 72% сегодня или оформить вложение как кредит.Но тогда еще была надежда, что суд пересмотрит решение. В том письме к инвесторам Дуров отметил, что если Telegram выиграет суд против комиссии по ценным бумагам, то участники проекта получат криптовалюту Gram в соответствии с соглашением в актах о покупке, но если компания проиграет, Telegram обещает покрыть долги за счет передачи доли в бизнесе собственно мессенджера Telegram.Некоторые инвесторы уже получили возмещение, но другие участники ICO TON недовольны сложившейся ситуацией и рассматривают возможность подачи иска против Telegram. По данным CoinDesk, недовольные инвесторы хотят получить компенсацию за упущенную выгоду или долю в мессенджере Telegram.TON — платформа, основанная на распределенном реестре (блокчейне), — находилась в разработке несколько лет. По утверждению её создателей, система должна была обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Предполагалось, что внутри TON будут обращаться токены (криптовалюта) Gram — для их хранения предусматривался специальный криптокошелек, интегрированный в приложение Telegram.