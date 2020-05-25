Неудачная попытка обгона на трассе закончилась лобовым столкновением со встречным внедорожником. Два человека скончались на месте аварии, еще четверо пострадавших, в том числе – двое детей, оказались в больнице.

Опубликовано видео с регистратора автомобиля, принявшего участие в серьезном ДТП, произошедшем в Богдановиче Свердловской области в минувшее воскресенье, 24 мая.Водитель "Волги" выехал попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедоржником Toyota Land Cruiser.Перед ударом оба автомобилиста попытались уклониться и сместились в сторону обочины.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека – мужчина 1957 года рождения, находившийся за рулем "Волги", и его пассажирка 1970 года рождения. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.Кроме того, пострадали еще четыре человека –один пассажир, находившийся в салоне легковушки, выехавшей на "встречку", и трое, в том числе – дети 15 и 10 лет, из автомобиля Toyota.