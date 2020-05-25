Уровень безработицы в Москве растет, на бирже труда состоят на учете 130 тысяч человек, но это очень низкий показатель - 1,7%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уровень безработицы в Москве растет, на бирже труда состоят на учете 130 тысяч человек, но это очень низкий показатель — 1,7%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Безработица растет в абсолютных цифрах. В Москве насчитывали 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас — 130 тысяч. Но если посмотреть на долю зарегистрированной безработицы, то она составляет 1,7%. Это очень низкий показатель, отметил Ефимов в интервью РИА "Новости".В Москве упрощен порядок регистрации в службе занятости, пособие по безработице составляет 19,5 тысячи руб.Из 100 тысяч человек, которые зарегистрировались с службе занятости, только 30 тысяч — москвичи, а 70 тысяч — это граждане, которые и раньше не имели работы и не стояли на учете, а теперь зарегистрировались. Власти увеличили размер пособия, и многие граждане решили, что имеет смысл обратиться за пособием, пояснил Ефимов.Однако соотношение открытых вакансий и размещенных резюме говорит о том, что уровень напряженности растет. Вакансий становится меньше, а резюме становится больше, но пока некритично, заключил Ефимов.