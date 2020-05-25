На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, какие будут дальнейшие шаги по снятию ограничений в Москве.По его словам, на следующем этапе будет открыта непродовольственная торговля. Она очень важна для экономики, так как является "ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя". Кроме того, в ней занято большое количество людей.По словам Ефимова, приостановка непродовольственной торговли существенно ограничивает производство: промышленности невыгодно работать на склад, ей начинает не хватать оборотных средств.Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе."Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — сказал Ефимов РИА Новости.По последним данным, в столице выявлено более 166 тысяч случаев COVID-19. Вылечились 53,5 тысячи человек, скончались 2034 пациента.С 25 мая в Москве начали работу офисы МФЦ. Получить услуги можно по предварительной записи. Также заработал каршеринг, но пока машину можно арендовать не меньше чем на пять дней. Другие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлили до 31 мая.