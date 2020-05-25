Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление от женщины, в котором она сообщила, что неизвестные лица распространили в социальных сетях ее интимные фотографии...
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 УК РФ, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.
Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление от женщины, в котором она сообщила, что неизвестные лица распространили в социальных сетях ее интимные фотографии. В ходе предварительного расследования было установлено, что создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов.
В ходе следствия был установлен и задержан один из администраторов группы, который опубликовал указанные фотографии заявительницы.
В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве