Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление от женщины, в котором она сообщила, что неизвестные лица распространили в социальных сетях ее интимные фотографии...

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 УК РФ, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление от женщины, в котором она сообщила, что неизвестные лица распространили в социальных сетях ее интимные фотографии. В ходе предварительного расследования было установлено, что создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов.В ходе следствия был установлен и задержан один из администраторов группы, который опубликовал указанные фотографии заявительницы.В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве