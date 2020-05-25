Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова названа самой импозантной спортсменкой мира в голосовании за звание Икона стиля, которое проводилось в социальной сети Instagram. Как уже сообщали Вести.Ru, наша спортсменка также выиграла аналогичное голосование Олимпийского канала МОК.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова названа самой импозантной спортсменкой мира в голосовании за звание "Икона стиля", которое проводилось в социальной сети Instagram. Как уже сообщали 33Live.RuRu, наша спортсменка также выиграла аналогичное голосование Олимпийского канала МОК.Интересно, что в обоих виртуальных турнирах Загитова встречалась с легендарным спринтером с Ямайки Усэйном Болтом и оба раза обыграла его: в голосовании МОК на стадии 1/4 финала, а в сети Instagram – в решающем раунде. Ее соперников по второму финалу стал еще один представитель мира фигурного катания – американский экс-одиночник Джонни Вейр.