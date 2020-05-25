После того, как команда Ferrari не продлила контракт с немцем Себастьяном Феттелем, подписав на следующий сезон соглашение с испанцем Карлосом Сайнсем, покинувшим McLaren, эксперты продолжают строить догадки, кто еще из гонщиков Формулы-1 может поменять конюшню. На очереди Валттери Боттас.

После того, как команда Ferrari не продлила контракт с немцем Себастьяном Феттелем, подписав на следующий сезон соглашение с испанцем Карлосом Сайнсем, покинувшим McLaren, эксперты продолжают строить догадки, кто еще из гонщиков "Формулы-1" может поменять "конюшню". На очереди Валттери Боттас.Финский пилот чемпионской команды Mercedes, который находится в тени действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, может покинуть стан немцев. Менеджер гонщика Дидье Котон ведет активные переговоры с представителями других коллективов.Сообщалось, что Котон общался с руководством команды Renault на тему возможного перехода финна, а затем встретился с руководителем Red Bull Кристианом Хорнером, утверждает F1-Insider. Контракт Боттаса с Mercedes истекает в конце года и на его место прочат и Феттеля, и молодого Джорджа Расселла из Williams.